عروض المظلات تنعش سياحة المغامرات فوق معابد الأقصر

شهدت مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر نمطا جديدا من أنماط سياحة المغامرات هذا الأسبوع، إذ حلقت مجموعة من الطيارين فوق معابد الفراعنة بالمدينة، وقدموا عروضا جوية باستخدام المظلات .

وطار المظليون الذين وفدوا من اليابان وهولندا وألمانيا وأسبانيا بجانب مصر للمرة الأولى أمس الأربعاء واليوم الخميس فوق معابد الرامسيوم وحتشبسوت، وامنحتب الثالث، وتمثالى ممنون، ومقابر نبلاء مصر القديمة في جبانة طيبة غربي مدينة الأقصر/ 721 كم جنوب القاهرة، وفق بيان لشركة "سكاي سبورتس" مصر المنظمة للعروض المظلية.

وقالت الشركة، في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نسخة منه اليوم، إن تلك العروض جرى نقلها للأقصر بعد نجاحها في مناطق أثرية وسياحية مصرية أخرى، مثل أهرامات الجيزة والفيوم والساحل الشمالي.

وحسب البيان، هذه هي المرة الأولى التي تنتقل فيها تلك العروض لمدينة الأقصر بـ "مشاركة طيارين عظام " من أبطال العالم في الطيران بالمظلات، مشيرا إلى استمرار العروض الجوية باستخدام المظلات فوق معالم الأقصر الأثرية والسياحية ونهر النيل حتى 11 من الشهر الجاري، وتمتد من معابد ومقابر الفراعنة في غرب الأقصر، إلى معابد الكرنك ومنتجعات سياحية شهيرة في شرق المدينة التي يقسمها نهر النيل إلى شطرين .

وبدخول تلك العروض المظلية للأقصر، تكون المدينة هي الأولى بمصر في سياحة المغامرات الجوية ، حيث تتفرد الأقصر بين المدن المصرية بسياحة البالون الطائر ( المناطيد) التي تطير فوق معابد المدينة في كل صباح.

وتحتل الأقصر المرتبة الثالثة عالميا، في معدل رحلات البالون وعدد السياح الذين يستقلون البالون في رحلة يومية فوق معابد الفراعنة ونهر النيل والزراعات وأشجار النخيل والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الأقصر.

وبحسب احصائيات الاتحاد المصري لشركات البالون الطائر، فإن مدينة الأقصر تشهد قرابة 11 ألف رحلة بالون في سمائها سنويا تقل على متنها قرابة 216 ألف سائح طوال أيام العام.

واكتسبت رحلات البالون فوق معابد الفراعنة في الأقصر شهرة واسعة، حتى جرى إقامة مهرجان دولي للبالون في المدينة التي باتت تشتهر بهذا النمط من السياحة وباتت محل أنظار عشاق البالون المنطاد في العالم ، حيث استضافت المدينة مهرجانا دوليا للبالون بمشاركة 41 طيارا من تسع دول أوروبية.

ويقول الخبير السياحي المصري محمد عبدالحميد لـ (د. ب.أ) إن سياحة المغامرات في الأقصر تزيد من شغف سياح العالم الراغبين في زيارة مصر، وإن معدلات رحلات البالون تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الشركات السياحية تواجه صعوبات في حجز أماكن للسياح في رحلات البالون التي تنطلق فوق معابد الفراعنة في كل صباح، ولكى يتمكن السائح من حجز مكان له في تلك الرحلات عليه حجز رحلته ربما قبيل قدومه لزيارة مصر.

وأشاد الخبير السياحي بعروض المظلات فوق معابد الفراعنة في الأقصر، مطالبا بتقديم الحوافز اللازمة لاستمرارها كونها نمطا سيساعد على جذب أنواع جديدة من السياح الوافدين لمصر.

وطالب عبد الحميد بالعمل على خلق أنماط جديدة من سياحة السفاري في الأقصر، مرحبا بالخطط التي تهدف لربط سياحة السفاري وسط الصحراء بسياحة البالون، وربما دمج سياحة السفاري وسياحة الطيران بالمظلات فوق معابد الفراعنة أيضا.