 مقتل ثمانية على الأقل في اشتباكات عرقية بين السودان وجنوب السودان - بوابة الشروق
الخميس 7 نوفمبر 2019 10:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

مقتل ثمانية على الأقل في اشتباكات عرقية بين السودان وجنوب السودان

علم السودان
علم السودان
جوبا - ( د ب أ)
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 9:58 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 9:58 م

قال مسؤول حكومي في جوبا اليوم الخميس، إن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما هاجم رعاة مسلحون من السودان قريتين مجاورتين في جنوب السودان.

وقال كول دينج كوول حاكم أبيي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف، إن خمسة آخرين أصيبوا عندما شن أعضاء من جماعة المسيرية هجومًا على الرعاة في منطقة أبيي الإدارية صباح اليوم الخميس.

يذكر أن منطقة أبيي الإدارية ، المتاخمة للسودان ، هي منطقة متنازع عليها لسنوات عديدة بين مجموعتين اثنتين - المسيرية في السودان ودينكا في جنوب السودان .

وفي كل موسم من مواسم الجفاف ، يتجول رعاة قبيلة المسيرية في أبيي المنتجة للنفط مع ماشيتهم بحثًا عن الماء والمراعي وتجارة البضائع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك