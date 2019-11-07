الرئيس اليمني يستقبل وفد الانتقالي الجنوبي للمرة الأولى منذ عام 2017

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الخميس، وفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في "اتفاق الرياض" برئاسة، عيدروس الزبيدي.

واشاد هادي، حسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "بالجهود التي بذلت في سبيل إخراج هذا الاتفاق إلى حيز الوجود بدعم وإشراف مباشر من المملكة العربية السعودية".

وأوضح هادي، أنه ينبغي أن يبنى على هذا الاتفاق"السير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق غايات تطلعات أبناء الجنوب وشعبنا اليمني بصورة عامة من خلال توحيد الجهود والطاقات في تحقيق الأهداف والغايات السامية لشعبنا، بدعم ومساندة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية باليمن لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".

ويعد هذا اللقاء الأول بين هادي، والزبيدي، منذ عام 2017، عندما رفضت الحكومة الشرعية الاعتراف بالمجلس الانتقالي المدعوم إمارتياً.

وأكد هادي، تبنيه مبكراً للقضية الجنوبية بمفاهيمها العادلة وانصافها من خلال تصدرها للقضايا الرئيسية في الحوار الوطني الشامل، وما أفرزه وتمخض عنه الحوار الوطني من حلول عادلة للقضية الجنوبية، باعتبارها مفتاحا لحل تداعيات الصراع في اليمن .

وشدد هادي، على أهمية المضي قدماً لتنفيذ اتفاق الرياض بكل تفاصيله للوصول إلى حالة الاستقرار التي ينشدها الجميع في المحافظات الجنوبية، وفي الوطن بشكل عام.

من جانبه، عبر الزبيدي، عن سروره بهذا اللقاء، مؤكداً في الوقت ذاته "حرصه وقيادة المجلس الانتقالي على دعم جهود الرئيس والعمل سوياً وتحت قيادته؛ لترجمة تنفيذ الاتفاق والتنسيق الكامل معه لتحقيق التطلعات والاهداف المنشودة".

وكانت الحكومة اليمنية، قد وقعت مع المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الثلاثاء الماضي، على اتفاق الرياض، الذي نص على عودة رئيس الحكومة إلى عدن وتشكيل حكومة كفاءات من 24 وزيراً من شمال اليمن وجنوبه، باستثناء الحوثيين، ودمج كافة المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.