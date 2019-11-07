المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير توكيل للاستيلاء على عقار بحدائق الأهرام

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال عبداللاه، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بالتزوير في أوراق رسمية، والاستيلاء على عقار خاص بمحاسب بالجيزة.

تعود الواقعة إلى عام 2017، حيث قام المتهم «خلف.ع» بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام المنسوب صدوره لسفارة جمهورية مصر العربية بدولة اليونان حيث يعمل المجني عليه، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أمده بالبيانات اللازمة، ودون به توقيعات نسبها زورًا إلى المجني عليه «عمرو.ع» بأختام مقلدة منسوبة لوزارة الخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية بالعاصمة اليونانية أثينا ومكتب تصديقات السادس من أكتوبر، وكان ذلك بغرض الاستيلاء على عقار يملكه بحدائق الأهرام، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

ووجهت نيابة شمال الجيزة الكلية في القضية رقم 5794 لسنة 2017، للمتهم، اتهامًا بالاشتراك مع موظف عام بالشهر العقاري - اعتبرته النيابة حسن النية- في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهو محضر الإيداع الرسمي رقم 288 لسنة 2015، والصادر من مكتب توثيق الموسكي، بأن قدم إليه التوكيل موضوع الاتهام السابق، وأدلى أمامه على خلاف الحقيقة بصحة توكيل المجني عليه بالتنازل عن العقار.