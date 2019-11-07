سيمنس تسجل أرباحا أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع

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حذرت شركة سيمنس الألمانية الهندسية اليوم الخميس من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وذلك على الرغم من تحقيق أرباح فصلية أفضل من المتوقع .

وقالت الشركة التي تتخذ من ميونيخ مقر لها إن الأرباح التشغيلية ارتفعت بنسبة 20% خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 6. 2 مليار يورو (9. 2 مليار يورو).

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جوي كايسر في بيان له "وتيرة تباطؤ الاقتصاد العالمي تسارعت بصورة واضحة خلال العام المالي 2019".

وجاء في بيان للشركة "نتوقع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الكلي العالمي خلال عام 2020، في ظل مخاطر متعلقة بصورة خاصة بالغموض الجيو سياسي والجغرافي الاقتصادي ".

وقد ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 3. 1 مليار يورو خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 559 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان المحللون قد توقعوا أن يبلغ صافي الارباح مليار يورو خلال الربع الرابع. ويشار إلى أن العام المالي في سيمنس ينتهى في سبتمبر .

وارتفعت المبيعات الفصلية بنسبة 8% لتصل إلى 5. 24 مليار يورو مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، في حين ارتفعت الطلبات بنسبة 4% لتصل إلى 71. 24 مليار يورو.

ودفعت هذه النتائج أسهم سيمنس للارتفاع بنسبة 5. 4% لتسجل 22. 113 يورو في بداية التداول في بورصة فرانكفورت.