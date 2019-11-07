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قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن الموازنة العامة للبلاد ليست أرقامًا فقط، وأي خلل بها يؤدي لإعاقة التقدم الاقتصادي والصحي والتعليمي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم، الخميس، أن ذلك جاء خلال ترؤس عبد المهدي للاجتماع الموسع للجنة إعداد الموازنة المالية لعام 2020.

وأوضح أنه تم - خلال الاجتماع - استعراض المشروعات المتلكئة التي أدت لضياع أموال هائلة وفرص عمل وأنتجت بطالة واسعة، والمشروعات المتوقفة التي أعيدت للعمل، فضلًا عن بحث العديد من القضايا الاقتصادية والمالية والاستثمارية ذات الصلة.

وأضاف عبد المهدي - وفقًا للبيان - : "إننا نعمل على إيجاد موازنة قادرة على إدارة الاقتصاد بشكل علمي صحيح وزيادة الموارد غير النفطية، والبدء بالإصلاحات الجدية والتسويات اللازمة لجميع المشاكل المالية المعلقة والشائكة بروح وطنية ومنصفة".

ووجه بضرورة المراقبة والمحاسبة للأداء والتنفيذ، واستمرار عقد اجتماعات لجنة الموازنة للإسراع بإنجازها وتقديمها إلى مجلس النواب في أقرب وقت.