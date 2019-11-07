روسيا مستعدة للرد على الانسحاب الأمريكي المحتمل من معاهدة «السموات المفتوحة»

أعلن مدير قسم منع الانتشار والرقابة على التسلح بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن بلاده مستعدة للرد على انسحاب محتمل للولايات المتحدة من معاهدة "السموات المفتوحة".

وقال يرماكوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس - " أي قرار أمريكي بالانسحاب من أي اتفاقيات ملزمة يمثل ضربة للأمن الدولي، وللأسف يقوم زملاؤنا الأمريكيون بذلك عن قصد منذ أواخر التسعينيات من القرن الماضي".

وأضاف: "أن الانسحاب الأمريكي المحتمل من معاهدة الأجواء المفتوحة كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لاتخاذ أي خطوات للرد على انسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إليوت إنجل قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن تخطط للانسحاب من معاهدة السموات المفتوحة، مشيراً إلى أنه أرسل احتجاجاً بهذا الصدد إلى البيت الأبيض.