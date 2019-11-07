أمريكا: موظفان سابقان بتويتر ساعدا السعودية في التجسس على المنشقين

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أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس، اتهام اثنين من الموظفين السابقين بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بالتجسس لصالح المملكة العربية السعودية "وكونهما عميلين غير شرعيين لحكومة أجنبية".

واتهمت الولايات المتحدة "ممثلي المملكة العربية السعودية والعائلة المالكة السعودية" بتوجيه الجهود للحصول على معلومات خاصة عن مستخدمي "تويتر"الذين ينتقدون حكومة الرياض.

وتم القبض على أحد الموظفين السابقين في ولاية واشنطن، في حين لا يزال الثاني مطلق السراح، ويُفترض أنه موجود في المملكة العربية السعودية.

كما تم اتهام شخص ثالث، وهو مواطن سعودي بأنه كان مبعوث الرياض للموظفين السابقين ، ولكنه خارج البلاد.

وقال ممثلو الادعاء إن الموظفين السابقين متهمان بإساءة استخدام منصبيهما في تويتر في مقابل المال وغيره من المزايا.