 إصابة 5 أشخاص وإجلاء ألف آخرين بسبب انهيار جزئي لسقف مسرح بلندن - بوابة الشروق
الخميس 7 نوفمبر 2019 7:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟
النتـائـج تصويت

إصابة 5 أشخاص وإجلاء ألف آخرين بسبب انهيار جزئي لسقف مسرح بلندن

أ ش أ
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 7:31 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 7:31 م

أفادت تقارير إعلامية في بريطانيا، اليوم الخميس، بإصابة خمسة أشخاص على الأقل وإجلاء أكثر من ألف شخص آخرين من أحد مسارح العاصمة لندن، وذلك بعد انهيار جزئي لسقف المسرح.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إجلاء حوالي 1100 شخص من داخل المبنى.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن الحادث وقع بمسرح "بيكاديللي" بالعاصمة البريطانية أثناء عرض مسرحية "موت بائع متجول" للكاتب الشهير آرثر ميلر، وذلك دون الإشارة إلى أسباب أو ملابسات وقوعه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك