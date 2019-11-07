إصابة 5 أشخاص وإجلاء ألف آخرين بسبب انهيار جزئي لسقف مسرح بلندن

أفادت تقارير إعلامية في بريطانيا، اليوم الخميس، بإصابة خمسة أشخاص على الأقل وإجلاء أكثر من ألف شخص آخرين من أحد مسارح العاصمة لندن، وذلك بعد انهيار جزئي لسقف المسرح.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مشيرة إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من إجلاء حوالي 1100 شخص من داخل المبنى.

وأضافت الشبكة الأوروبية أن الحادث وقع بمسرح "بيكاديللي" بالعاصمة البريطانية أثناء عرض مسرحية "موت بائع متجول" للكاتب الشهير آرثر ميلر، وذلك دون الإشارة إلى أسباب أو ملابسات وقوعه.