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مسؤول روسي: العقوبات الأمريكية ضد المسؤولين الإيرانيين «غير قانونية»

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
أ ش أ
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 11:51 ص | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 11:51 ص

وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة ضد عدد من المسؤولين الإيرانيين والشخصيات السياسية بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وقال ريابكوف للصحفيين الروس، خلال زيارة عمل إلى إسرائيل، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: "إن قرار الإدارة الأميركية بمواصلة سياسة الضغط الأقصى ضد إيران لا ينطوي على أي تخفيف لنظام العقوبات".

وأضاف: "نعتقد اعتقادا راسخا أن العقوبات أحادية الجانب غير قانونية، وهي لا تمتثل للقانون الدولي، وهي أداة لفرض إرادة الأميركيين وهيمنتهم"، متابعا: "إن الأمريكيين يواصلون بعناد هذا المسار، ولكن هذا المسار فاشل ولا يبشر بنجاح في ساحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت - الإثنين الماضي - فرض عقوبات جديدة على 9 أفراد إيرانيين، بينهم نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

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