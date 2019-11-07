توصيات من «حقوق الإنسان الأفريقية» بالتوعية لتقليل العوامل التي تدفع المواطنين لترك أوطانهم الأصلية

أوصت مؤسسات حقوق الإنسان الأفريقية بضرورة القيام بأنشطة للتوعية بضرورة تقليل العوامل المعاكسة والعوامل الهيكلية التي تدفع المواطنين لترك أوطانهم الأصلية ، مع التشديد على التعاون مع سلطات الدولة والأطراف المعنية الأخرى ، وإجراء البحوث حول الهجرة وجمع البيانات المتعلقة بالهجرة وتصنيفها ، والقيام بعمليات الرصد وإعداد التقارير على المستويين الوطني والدولي حول وضع حقوق الإنسان للمهاجرين بما في ذلك التقارير المقدمة لهيئات المعاهدات والمراجعة الدورية الشاملة.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية الذي عقد بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يومي 5و6 نوفمبر الجاري بالقاهرة وموضوعه "الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة " رؤية المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان والفرص والتحدبات المشتركة في تنفيذه".

وأوصى المشاركون في المؤتمر بتعزيز علاقات التقارير بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية والمنظمات الدولية ومن بينها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة ، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيرها من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأصدر المؤتمر - في ختام أعماله - بيانا تضمن مجموعة من التوصيات تتعلق بثلاث محاور أولها يتعلق بالتعزيز ، والمحور الثاني بالحماية ، والمحور الثالث يتعلق بالتعاون والشركات.

وكان المؤتمر قد افتتحه رسميا المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ، ومحمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية.

وشارك في المؤتمر أكثر من مئة وثمانين شخصاً يضمون رؤساء وممثلي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء في الشبكة الإفريقية وممثلي كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وخبراء دوليين وإقليميين في مجال الهجرة، ورئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية دولية وإقليمية ، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة ، والمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة ، وشركاء التنمية ومن بينهم هيئة التعاون الدولي الألمانية ، ووكالة التعاون الدولي الأسبانية والوزارات والأجهزة الحكومية والقضائية في مصر وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في مصر وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.