بالميراس يهزم فاسكوا دا جاما في الدوري البرازيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق بالميراس على مضيفه فاسكو دا جاما 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الخميس في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كورينثيانز على فورتاليزا 3 - 2 وأتلتيكو مينيرو على جوياس 2 - صفر وسانتوس على آفاي 2 - 1 وتعادل باهيا مع شابيكوينسي 1-1 وأتلتيكو باراناينسي مع كروزيرو سلبيا.

وتقدم بالميراس بهدف سجله لوكاس ليما في الدقيقة 12 وتعادل فاسكو دا جاما عن طريق هدف سجله مايكي روشا دي أوليفيرا، لاعب بالميراس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18 قبل أن يسجل لويز أدريانو هدف الفوز في الدقيقة 77.

وشهدت المباراة طرد لياندرو كاستان لاعب فاسكو دا جاما في الدقيقة 85.

ورفع بالميراس رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني وتوقف رصيد فاسكو دا جاما عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز كورينثيانز على فورتاليزا 3 - 2.

وسجل أهداف كورينثيانز ماورو بوسيلي (هدفين) في الدقيقتين 37 و72 وجونيور أرسو في الدقيقة 48، فيما سجل هدفي فورتاليزا رومارينيو وويلكر مارسال دي ألميدا في الدقيقتين 34 و52.

ورفع كورينثيانز رصيده إلى 48 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فورتاليزا عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز أتلتيكو مينيرو على جوياس بهدفين نظيفين سجلهما ماركينيوس وبرونينيو في الدقيقتين 54 و الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أتلتيكو مينيرو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد جوياس عند 42 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز سانتوس على آفاي 2 - 1.

وسجل هدفي سانتوس ساشا ومارينيو في الدقيقتين التاسعة و24 فيما سجل هدف آفاي جواو باولو في الدقيقة 35.

ورفع سانتوس رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد آفاي عند 17 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الخامسة، تعادل باهيا مع شابيكوينسي 1-1.

وتقدم إنريكي ألميدا لشابيكوينسي في الدقيقة 14 وتعادل ماركو أنطونيو لباهيا في الدقيقة 85.

ورفع باهيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع، كما رفع شابيكوينسي رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة السادسة، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين

أتلتيكو باراناينسي مع ضيفه كروزيرو.

ورفع أتلتيكو باراناينسي رصيده إلى 47 نقطة في المركز السابع، كما رفع كروزيرو رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر.