«نوعية المنيا» تعقد ندوة تثقيفية عن «دور المعلم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة»

عقدت كلية التربية النوعية بجامعة المنيا ندوةً تثقيفيةً لطلاب الكلية حول دور المعلم في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر خلالها الدكتور عماد محمد إمام، رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام كلية التربية النوعية بجامعة المنيا بتخريج دفعات طلابية مؤهلة للمنافسة في سوق العمل، وتلبية احتياجات مجال العمل التربوي.

وتناول المحاضر أثناء ندوته التي أقيمت برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة زينب محمد أمين عميد الكلية، وإشراف من الدكتور أحمد سعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عدة محاور ركزت على مواصفات الخريج، وخصائص المعلم الناجح من حيث التوازن الوظيفي، والإيمان بوظيفة المعلم ودوره باعتباره قدوة وضمير المجتمع الذي يقع على عاتقه غرس الانتماء والولاء في نفوس الطلاب، بما يُحقق ذلك خدمة المجتمع وتنمية الوطن.

كما تناول المُحاضر دور الإعلام بجانب دور المعلم في إحداث التنمية الاجتماعية والتربوية والثقافية.

وعلى صعيد آخر استضافت الكلية ندوةً تعريفيةً لمركز اللغات والترجمة بكلية الألسن جامعة المنيا، لتعريف طلاب مرحلة البكالوريوس، والدراسات العليا بأنشطة المركز وخدماته التي يُقدمها في جميع اللغات المتاحة، ودورات اللغة المتخصصة، وكذلك أعمال الترجمة في كافة المجالات العلمية والأدبية والوثائقية.