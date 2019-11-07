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ضبط المتهم برشق سائق قطار بالحجارة في محطة بالشرقية

سائق القطار
سائق القطار
فاطمة علي
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 12:52 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 12:52 م

تمكن ضباط المباحث بمركز شرطة أبو كبير، التابع لمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مباحث السكة الحديد وقطاع الأمن العام، من إلقاء القبض على المتهم برشق قطار "القاهرة – المنصورة" بالحجارة، وذلك حال مروره بمحطة "أبو كبير"، ما تسبب في إصابة سائق القطار بكدمات بالوجه.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بتعرض "عبدالسلام صبري" سائق القطار "إكسبريس" رقم 339 "القاهرة – المنصورة" لكدمات بالوجه، بعد تردد قيام عدد من الأطفال برشق القطار بالحجارة، وذلك فور دخوله محطة قطارات "أبو كبير".

جرى نقل المصاب إلى مستشفى "أبو كبير" المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة، وتعيين طاقم آخر لاستكمال رحلة القطار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما انتهت الأجهزة الأمنية من تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المحطة؛ لمتابعة خط سير المتورطين في الواقعة، والذين يترددون على المحطة بقصد التسول.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.إ.م" 28 عامًا، عاطل ومقيم دائرة المركز، وألقت الشرطة القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.

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