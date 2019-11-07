ضبط هارب من سجن الفيوم خلال ثورة 25 يناير

ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطل هارب من سجن الفيوم العمومي أثناء أحداث ثورة 25 يناير، وحُرر محضر بالواقعة، وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور، باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كان مدير مباحث القاهرة اللواء نبيل سليم، تلقى إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعادي مفادها أن "خ .م" 36 عاما، عاطل، الهارب من سجن الفيوم العمومي خلال أحداث ثورة 25 يناير، على ذمة القضية جنايات البساتين "مخدرات"، والمقضي فيها بالسجن المؤبد، يتواجد بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وبتقنين الإجراءات داهمت قوة أمنية من مباحث القاهرة -بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن البحر الأحمر- مكان تواجد المتهم وتمكنت من القبض عليه.