الشرطة الألمانية تلقي القبض على الفتاة قاتلة أخيها غير الشقيق

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس، أنها نجحت في إلقاء القبض على الفتاة البالغة من العمر 15 عاما والمتهمة بإصابة أخيها غير الشقيق البالغ من العمر ثلاثة أعوام، إصابة قاتلة.