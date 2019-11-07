 الشرطة الألمانية تلقي القبض على الفتاة قاتلة أخيها غير الشقيق - بوابة الشروق
الخميس 7 نوفمبر 2019 5:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

الشرطة الألمانية تلقي القبض على الفتاة قاتلة أخيها غير الشقيق

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
د ب أ
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 4:48 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 4:48 م

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس، أنها نجحت في إلقاء القبض على الفتاة البالغة من العمر 15 عاما والمتهمة بإصابة أخيها غير الشقيق البالغ من العمر ثلاثة أعوام، إصابة قاتلة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك