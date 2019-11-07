الشرطة الألمانية تلقي القبض على الفتاة قاتلة أخيها غير الشقيق

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أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس، أنها نجحت في إلقاء القبض على الفتاة البالغة من العمر 15 عاما والمتهمة بإصابة أخيها غير الشقيق البالغ من العمر ثلاثة أعوام، إصابة قاتلة.