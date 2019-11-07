 على خلفية استخدامهما العنف ضد المتظاهرين.. ضابطان فرنسيان يواجهان المحاكمة - بوابة الشروق
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على خلفية استخدامهما العنف ضد المتظاهرين.. ضابطان فرنسيان يواجهان المحاكمة

(د ب أ)
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 11:33 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 11:33 م

قال المدعي العام في باريس ريمي هيتز اليوم الخميس، إن اثنين من ضباط الشرطة الفرنسية سيواجهان المحاكمة على خلفية مزاعم بشنهما اعتداء ضد محتجين عندما تحولت مظاهرات يوم العمال هذا العام إلى العنف.

ويواجه أحد الضابطين اتهاما بإلقائه حجر رصيف على المتظاهرين – دون أن يتسبب في حدوث أي إصابات- في حين اتهم الآخر بصفع متظاهر على وجهه وجرحه.

وانتشر مقطعا الفيديو لكلا الحادثين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الاحتجاج الذي شهد مئات الاعتقالات وعشرات الجرحى.

وقال هيتز في بيان، إن أمام المدعين العامين في باريس 212 قضية تتعلق بجرائم محتملة ارتكبها ضباط أثناء مواجهة الشرطة لمظاهرات حركة السترات الصفراء خلال العام الماضي، وإنه يتم التحقيق فيها من قبل إدارة التفتيش الخاصة بالشرطة الوطنية.


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