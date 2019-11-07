نقابة الصحفيين: خطة لتنظيم دورات تدريبية للأعضاء بمختلف محافظات مصر

كشف رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم، عن خطة اللجنة لتنظيم سلسلة دورات تدريبية للزملاء أعضاء النقابة بمختلف المحافظات في إطار استهدافها تطوير الأداء المهني للصحفيين في كافة مجالات وأنماط الصحافة الورقية والإلكترونية.

وأشار عبد الرحيم وكيل أول النقابة - في تصريح اليوم الخميس - إلى أن الورشة الأولى تعقد في مدينة المنصورة لمدة أربعة أيام في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري للزملاء بمحافظات الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط وكفر الشيخ، والورشة الثانية يستفيد منها الزملاء بمحافظات الإسماعيلية، الشرقية، بورسعيد، السويس، وشمال وجنوب سيناء وسيتم تحديد موعدها لاحقا.

وتابع أنه تعقد الورشة الثالثة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية ويستفيد منها الزملاء بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وسيتم تحديد موعدها لاحقا، كما تنظم الورشة الرابعة للزملاء بمحافظات أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الوادي الجديد والبحر الأحمر وسيتم تحديد موعدها لاحقا.

وأوضح عبد الرحيم أن المشارك في الدورات التدريبية يحصل على شهادة معتمدة من معهد التدريب وتطوير المهنة بالنقابة، فضلا عن أسطوانة مدمجة تتضمن النصوص الدستورية المتعلقة بالصحافة والإعلام وقوانين الصحافة والإعلام الجديدة، واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام وميثاق الشرف الصحفي وقانون نقابة الصحفيين واللائحة الداخلية للنقابة ولائحة القيد، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالسب والقذف في قوانين العقوبات وتنظيم الاتصالات والإرهاب.