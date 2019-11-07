اضطرت نجمة البوب الامريكية، ليدي جاجا، إلى إلغاء حفل كان مقررا له أمس الاربعاء، في منتجع "مونت كارلو"، في مدينة لاس فيجاس بسبب وعكة صحية.

وذكر موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير اليوم الخميس، أن ليدي جاجا ألغت الحفل لأنها كانت "متعبة جدا"، ومصابة بالتهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية، ولكنها تعهدت بتعويض جمهورها عندما تشعر بتحسن.

وكتبت على موقع "انستجرام": "أنا مدمرة للغاية ولا أستطيع أن أقدم أي عروض الليلة للعديد من الأشخاص الذين سافروا من أجل رؤيتي... أعاني من التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الشعب الهوائية وأشعر بالاعتلال والحزن".

وأضافت: "لم أكن أريد أن أخذلكم، ولكنني فقط ضعيفة ومتعبة للغاية ولا يمكنني تقديم أي عروض الليلة. أحبكم يا وحوشي الصغيرة وأعدكم بأن أعوّضكم عن ذلك. هذا وعد".