سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شاشة إلكترونية تعرض متوسط المؤشر نيكي للأسهم اليابانية خارج مكتب للسمسرة في العاصمة طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز.

هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وانخفض نيكي 0.09 في المئة ليصل إلى 23283.14 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 في المئة مسجلا 1693.75 نقطة.