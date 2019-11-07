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هبط المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
وانخفض نيكي 0.09 في المئة ليصل إلى 23283.14 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 في المئة مسجلا 1693.75 نقطة.