منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن: إغلاق مستشفى تديره أطباء بلا حدود جراء ضربات

أعلنت ليز جراندى، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن في بيان اليوم الخميس تعرض مستشفى رئيسي لأضرار بالغة جراء ضربات وقعت أمس الأربعاء في مدينة المخا، بمحافظة تعز على الساحل الغربي للبلاد.

وقالت جراندي: "ھذا أمر صادم وغیر مقبول نھائیاً." حيث أغلق المستشفى الذي تدیره أطباء بلا حدود أبوابه جراء ذلك.

وصرح وضاح الدبيش، الناطق باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) يوم أمس الأربعاء بأن "مليشيات الحوثي شنت عدة هجمات صاروخية بثلاث طائرات (قاصف2)، على مدينة المخا" مما تسبب فى مقتل ستة مدنيين، وإصابة آخرين، و اشتعال النيران "في محيط منظمة اطباء بلا حدود، ومحيط معسكر الإمداد اللوجستي التابع للجيش الحكومي".

وتقع مدینة المخا الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية /180 كيلومترا جنوب مدینة الحدیدة (غربي اليمن)/ وتحیط بھا خطوط تماس من الشمال والشرق.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الهجمات.