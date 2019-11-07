رويترز: مقتل 4 محتجين وإصابة 35 آخرين في العراق

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أفادت وكالة رويترز للأنباء، بمقتل ما لا يقل عن أربعة محتجين وإصابة أكثر من 35 آخرين، في وسط بغداد، اليوم الخميس، بعدما استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية لتفريق المظاهرات المناهضة للحكومة، وذلك نقلًا عن الشرطة ومصادر طبية.