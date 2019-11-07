الدفاع الروسية: رصد 52 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات حلب (7) إدلب (7) واللاذقية (9) وحماه (5). وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إلى أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد من جانبه 24 انتهاكًا للهدنة في محافظات حلب (7) إدلب (12) واللاذقية (3) وحماه (2).

وأضاف البيان أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.45 طن إلى سكان قرية الجهمان بريف إدلب.

وأوضح أنه تم بشكل عام تنفيذ 2238 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3690.18 طن.