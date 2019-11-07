معلول وساسي والنقاز بقائمة تونس لمباراتي ليبيا وغينيا الإستوائية

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أعلن منذر الكبير المدير الفني لمنتخب تونس عن قائمة نسور قرطاج التي ستواجه ليبيا وغينيا الإستوائية في التصفيات المؤهلة كأس الأمم الإفريقية (الكاميرون 2021).

وتواجد علي معلول ظهير أيسر الأهلي في القائمة، وأيضا ثنائي الزمالك، فرجاني ساسي وحمدي النقاز.

وينطلق يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 معسكر تونس، استعدادا لمباراتي ليبيا يوم الجمعة 15 نوفمبر على الملعب الأولمبي برادس وغينيا الاستوائية يوم 19 نوفمبر 2019 بملعب مالابو.

وجاءت قائمة منتخب تونس على النحو التالي:

فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) - معز بن شريفية (الترجي) - أيمن دحمان (الصفاقسي) - أيمن عبد النور (كالوبو كافزيريسبور التركي) - أنيس البدري (الترجي) - صدام بن عزيزة (النجم الساحلي) - أيمن بن محمد (لوهافر الفرنسي) - محمد علي بن رمضان (الترجي).

سعد بقير (أبها السعودي) - ديلان برون (لاقونتواز البلجيكي) - غيلان الشعلالي (مالاتيا سبور) - محمد دراجر (بادربورن الألماني) - أسامة الحدادي (الاتفاق السعودي) - سيف الدين الخاوي (مرسيليا الفرنسي) – وهبي الخزري (سانت إيتيان الفرنسي) - وجدي كشريدة (النجم الساحلي).

طه ياسين الخنيسي (الترجي) - علي معلول (الأهلي) - ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) - يوسف المساكني (الدحيل القطري) - حمدي النقاز (الزمالك) - حمزة رفيعة (يوفنتوس الإيطالي) - فرجاني ساسي (الزمالك) - إلياس السخيري (كولن الألماني) - نعيم السليتي (الاتفاق السعودي).