%10 ارتفاعا في صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية خلال سبتمبر الماضي

إسماعيل: خطة لفتح المزيد من الأسواق بتكثيف التواجد بالمعارض الدولية

الإمارات على رأس أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات القطاع بـ103 ملايين دولار



ارتفعت صادرات المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة 10%، لتسجل 399 مليون دولار، وفقا لبيان المجلس التصديرى لمواد البناء اليوم.



وأرجع وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، فى تصريحات لـ«الشروق»، أسباب ارتفاع الصادرات إلى تحسن الأسواق وزيادة الطلب على مواد البناء المصرية من دول المنطقة، مشيرا إلى أن ليبيا من أهم الأسواق المستهدف زيادة الصادرات إليها، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة فى القارة الإفريقية.



وأضاف أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات مواد البناء إلى 5.8 مليار دولار بنهاية العام الحالى، وزيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا، لافتا إلى أن صادرات العام الماضى سجلت نحو 5.3 مليار دولار.



وأشار إلى أن الرخام شهد الارتفاع الأكبر فى الصادرات بنسبة 15%، بالإضافة إلى تحسن صادرات الأسمنت بنسبة 15%، مضيفا أن المجلس ينظم بعثات ترويجية للمنتجات المصرية والمشاركة فى المعارض الخارجية واستضافة زوار أجانب من أجل زيادة الصادرات.



وقالت حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس، إن الإمارات تصدرت قائمة أكبر 10 أسواق مستقبلة لمنتجات مواد البناء المصرية بقيمة 103 ملايين دولار بنهاية سبتمبر الماضى، تليها كندا بقيمة 62 مليون دولار بنسبة نمو 82%، ثم إيطاليا بـ36 مليونا، يليها ليبيا بـ19 مليونا بارتفاع 72%، وجاءت السعودية فى المركز الخامس بقيمة 13 مليون دولار.



وأكدت أن المجلس التصديرى لمواد البناء ينفذ خطة لفتح أسواق جديدة لصادرات القطاع، عبر تكثيف التواجد المصرى فى المعارض الخارجية خلال الفترة المقبلة، فى ظل تزايد حدة المنافسة عالميا.



وحول أداء صادرات الصناعات المعدنية خلال سبتمبر الماضى، أوضحت اسماعيل أن الحلى والأحجار الكريمة جاءت على رأس صادرات القطاع بقيمة 164 مليون دولار، بارتفاع 186% تليها صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 44 مليون دولار بانخفاض 24%، ثم صادرات الحديد والصلب بـ35 مليون دولار بانخفاض 64%، ثم صادرات الصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير بقيمة 17 مليون دولار بارتفاع 29%، ثم صادرات مصنوعات النحاس بقيمة 16 مليون دولار بانخفاض 19%.



وقالت إن صادرات الزجاج تصدرت أداء قطاع مواد البناء بقيمة 37 مليون دولار، بارتفاع 21%، ثم صادرات الرخام والجرانيت بقيمة 20 مليون دولار بارتفاع 1% فقط عن سبتمبر 2018، تليها صادرات المواد المحجرية بقيمة 18 مليون دولار بارتفاع 26%، ثم السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بارتفاع 6%، ثم الأدوات الصحية بقيمة 13 مليون دولار، بارتفاع 12% ثم الأسمنت بقيمة 10 ملايين دولار.



ووفق «إسماعيل» استهدف المجلس القارة الإفريقية فى خطته الحالية، حيث تم تسيير عدة بعثات تضم رجال أعمال وشركات مصرية لكل من نيجيريا وغانا وكينيا.



وكشفت عن المشاركة أيضا فى معرض مارموماك بإيطاليا بجناح مصرى يضم كبرى شركات الرخام والجرانيت المصرية، وجارٍ الاعداد للمشاركة بجناح مصرى آخر يضم عدة قطاعات فى مواد البناء بمعرض (Big 5 Dubai) آخر الشهر الحالى بهدف الترويج لمنتجات القطاع وزيادة الصادرات المصرية.