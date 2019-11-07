مرتضى: قيد أوناجم في قائمة الزمالك الإفريقية 15 نوفمبر

وقال مرتضى بحسب الموقع الرسمي للزمالك: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر فتح باب القيد الإفريقي بداية من يوم 15 نوفمبر حتى يوم 31 يناير المقبل".

وقال مرتضى بحسب الموقع الرسمي للزمالك: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر فتح باب القيد الإفريقي بداية من يوم 15 نوفمبر حتى يوم 31 يناير المقبل".

وقال مرتضى بحسب الموقع الرسمي للزمالك: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرر فتح باب القيد الإفريقي بداية من يوم 15 نوفمبر حتى يوم 31 يناير المقبل".

وأضاف "الزمالك احتفظ بحقه في قيد أوناجم، وسنحصل على بطاقته يوم 15 نوفمبر ونقوم بقيده".

وأضاف "الزمالك احتفظ بحقه في قيد أوناجم، وسنحصل على بطاقته يوم 15 نوفمبر ونقوم بقيده".

وأضاف "الزمالك احتفظ بحقه في قيد أوناجم، وسنحصل على بطاقته يوم 15 نوفمبر ونقوم بقيده".

ويستعد الزمالك حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية، للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويستعد الزمالك حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية، للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويستعد الزمالك حامل لقب الكونفدرالية الإفريقية، للمنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.