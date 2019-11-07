أثناء تشييع جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود، اليوم الخميس، بحضور مجموعة من الفنانين من بينهم أحمد السعدني، ومحمد لطفي، وهشام ماجد، باسم سمرة، وماجدة زكي، وإلهام شاهين، ودرة، ومحمد فراج، وعمر متولي، الذي ظل يصيح في الجمهور ليوسعوا المجال لدخول الجثمان.

كما صاحت الفنانة دينا الشربيني، أثناء حضورها مراسم التشييع، في الجمهور قائلة: "بتصورو إيه؟".

بالإضافة إلى أحمد شوبير حارس مرمى المنتخب.

وأكد أشرف زكي أن الفنان الراحل سيدفن، بجانب والده النجم أحمد زكي، بمقابر طريق الواحات.

وكان هيثم أحمد زكي، توفي فجر اليوم، عن عمر ناهز الـ35 عاما، داخل منزله بمدينة الشيخ زايد، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ«الشروق».

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

يُذكر أن هيثم قد ولد في 4 أبريل عام 1984 بالقاهرة، وهو نجل النجم الراحل أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد، وبدء حياته المهنية كممثل في عام 2006، باستكمال ما تبقى من مشاهد والده بفيلم «حليم»، والذي كان من بطولته.