ضبط شخصين لاتهامهما بحيازة 70 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

تمكنت شرطة الإسكندرية بقيادة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، من ضبط شخصين؛ لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهما 70 طربة لمخدر الحشيش.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، فقد جاءت عملية الضبط عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، تفيد قيام أحد الأشخاص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات، وضبطه، عثر بحوزته على المضبوطات، والتي أقر بحيازتها، بالإضافة إلى مبلغ مالي ذكر انه من حصيلة الاتجار،وهاتف محمول لتسهيل التواصل بالعملاء، فتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

كما تمكنت وحدة المباحث من ضبط شخص آخر، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبحوزته، طربه لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وبتحرير محضر بالواقعة، ومواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتباشر النيابة العامة التحقيق.