 فصل التيار عن بعض المناطق بمدينة بني سويف لصيانة مغذي الكهرباء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فصل التيار عن بعض المناطق بمدينة بني سويف لصيانة مغذي الكهرباء

أرشيفية
أرشيفية
حازم الخولي
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 6:54 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 6:54 م

أعلن قطاع الكهرباء أنه سيتم فصل التيار عن أبراج (الهدى، الروضة، التليفزيون، السراج) بمنطقة الحميات وذلك يوم السبت القادم 9 نوفمبر 2019، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً؛ لعمل صيانة بمغذي الكهرباء الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.

وإذ يتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية المطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة إتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.


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