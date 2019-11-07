فودافون العالمية تستحوذ على فودافون مصر للخدمات الدولية باستثمارات مليار جنيه

وقعت شركة فودافون العالمية صفقة استحواذ على شركة فودافون مصر للخدمات الدولية إحدى شركات فودافون مصر فى السوق المحلية باستثمارات بقيمة مليار جنيه وذلك فى إطار قرار شركة فودافون العالمية للتوسع فى استثماراتها المباشرة فى مجال خدمات التعهيد فى مصر.



وحضر التوقع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذى أكد أن شركة فودافون تعد شريكا مهما فى تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، مضيفا أن التوسع فى استثماراتها بمصر دليل قاطع على نجاح جهود الدولة فى تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية، كما يعكس ثقة الشركات العالمية فى مهارات الشباب المصرى فى مجال تقديم خدمات التعهيد.



وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نمو أعمال الشركات العاملة بالقطاع لتقديم خدمات اتصالات متميزة للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى.



من جانبه قال ڤيڤك بادريناث نائب الرئيس التنفيذى لشركة فودافون العالمية، إن قرار المجموعة بشراء شركة فودافون مصر للخدمات الدولية يعكس ثقة الشركة العالمية فى المناخ العام للاستثمار بمصر، وخطوات الإصلاح الاقتصادى الناجحة، ورؤية وزارة الاتصالات فى مجال التعهيد، وسعيا للتعاون لزيادة الاستثمار فى هذا المجال، مشيرا إلى أن خطوة الاستحواذ تمثل شهادة ثقة، وعلامة على استقرار مصر الاقتصادى.