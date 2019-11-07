إعادة فتح معبر رأس جدير بين ليبيا وتونس

أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية فتحي باشاغا اليوم الخميس تعليمات بإعادة فـتح معبر رأس جدير الحدودي مـع الجانب الـتونسي أمام المسافرين.

وأفادت الداخلية عبر صفحتها بموقع فيسبوك بـأن الـحركة تـسير بـشكل طبيعي داخـل المعبر, منذ ظهر اليوم، بـناء عـلى الاتـفاق مـع الجانب التونسي مـن قـبل لجـنة التعاون الأمني مع تـونس.

ونقلت قناة ليبيا الرسمية المملوكة للدولة عن رئيس لجنة التفاوض مع الجانب التونسي بشأن المعبر جمعة غريبة قوله: " إن الجانب التونسي أوفى بالاتفاق الذي تم بيننا بعد دراسة العقبات والإشكاليات التي تواجه الليبيين أثناء دخولهم إلى تونس عبر المعبر، وبناء على ذلك صدرت أوامر من الداخلية بشأن فتح المعبر أمام المسافرين".

وكانت وزارة الداخلية قد أغلقت المعبر من الجانب الليبي في تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأعلنت عن تشكيل لجنة مع الجانب التونسي لمناقشة شكاوي عديدة حول عدم تنظيم عبور المسافرين خلاله، وتأخيرهم لساعات طويلة.

ويقع المعبر في أقصى شمال غربي ليبيا بالقرب من مدينة زوارة، ويعتبر من أهم معبرين بريين بين ليبيا وتونس، وأكثرهما استخداما.