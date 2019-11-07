موسكو: عودة 999 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 999 لاجئا عادوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى الأراضي السورية ، من بينهم 238 لاجئا (72 امرأة و121 طفلا) عادوا من لبنان عبر معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 761 لاجئا (228 امرأة و388 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الخميس أن مركز المصالحة الروسي نفذ خلال 24 ساعة الماضية عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي حوالي 2.45 طن إلى سكان قرية الجهمان بريف إدلب.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسيين السوري قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.8 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 39 عبوة قابلة للانفجار.