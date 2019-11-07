توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما؛ داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، تاركًا لجمهوره تاريخًا فنيًا محدودًا، يتمثل في نحو 6 أفلام و8 مسلسلات تلفزيونية أخرها مسلسل «علامة استفهام».

الفنان الشاب رحل في عمر مماثل لعمر والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي توفيت يوم 10 مايو 1993 بعد إصابتها بسرطان الثدي، دون أن يتمكن من تحقيق حلمه بتقديم جزء ثان من فيلم «كابوريا»، الذي قدم والده الفنان الراحل أحمد زكي بطولته عام 1990، وشاركه فيه الفنانين رغدة، حسين الإمام، وسحر رامي، ومن تأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة.

وقال: «عايز أعمل دور الملاكم، وحاسس إني هعمله بشكل مختلف؛ لأني بمارس رياضة الملاكمة في الواقع، ده تحدي لأن والدي قدم دور الملاكم في 3 أفلام سابقة، لكن لو فكرت إني معملش الدور اللي والدي عمله يبقى كده مش هعمل حاجة خالص؛ لأن والدي مسابش دور، من البواب للرئيس للظابط لتاجر المخدرات للمجنون للفنان وكل حاجة».



وأضاف: «فيه مشروع موجود لتقديم "كابوريا 2"، شايف إنه كويس، بس لسه بيتعمل، ولازم ناخد موافقة الفنانة سحر رامي، والمؤلف عصام الشماع، قبل أي شيء، لكن الموضوع حتى الآن مش أكيد».

وتابع: «أول ما سمعت الفكرة خوفت من أن يتم مقارنتي بوالدي، وأنا وزملاء جيلي من الفنانين في ورطة من ساعة ما ابتدينا المقارنة مع أهالينا اللي كانوا أجيالًأ ذهبية في تاريخ السينما المصرية».



وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.



وانتقلت قوة أمنية إلى شقة الفنان الراحل، وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة هيثم أحمد زكي، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين في تصريحات لـ«الشروق»، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

هيثم هو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وهو من مواليد يوم 4 أبريل 1984.

بدأ الفنان الراحل مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات، قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ويشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما، مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، وفي 2018 كان أحد ابطال مسلسل "كلبش 2"، ومسلسل "علامة استفهام" أخر أعماله في الدراما التلفزيونية، فيما يمثل فيلم "الكنز 2" أخر الأعمال السينمائية له.