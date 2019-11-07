مدرب غانا الأوليمبي: لا توجد فرصة للبداية الضعيفة في أمم إفريقيا

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أكد إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الأوليمبي أن الفريق سيقدم كل ما لديه خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت الـ23 عاما والتي ستُقام في مصر حتى 22 من نوفمبر الجاري والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وقال تانكو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس إنه كان هناك صعبة في تجميع اللاعبين، مؤكدا أن المحترفين سيساعدوا المنتخب في تقديم مستوى جيد لتحقيق المرغوب في البطولة.

وأضاف:" أعرف الكثير عن كرة القدم الكاميرونية ولا توجد فرصة للبداية الضعيفة في البطولة ونبحث عن الانطلاقة المميزة".

ويستعد المنتخب غانا الأوليمبي لمواجهة نظيره الكاميروني غدًا الجمعة في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى على ستاد القاهرة الدولي.

يتواجد المنتخب الغاني في المجموعة الأولى بجانب كل من: مصر، الكاميرون، مالي.