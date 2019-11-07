أسهم أوروبا تتعلق بذروة 4 سنوات وتزحف صوب مرتفعات قياسية

ارتقت الأسهم الأوروبية إلى ذروة جديدة لأربع سنوات يوم الأربعاء مدفوعة بصعود في أسهم الشركات التي تركز على المستهلك مما ساعد في إضعاف أثر تراجعات في السيارات وشركات التعدين، في حين يرقب المستثمرون أحدث تطورات محادثات التجارة الأمريكية والصينية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 بالمئة ليفصله نحو اثنين بالمئة عن استعادة مستواه القياسي المرتفع المسجل في ابريل نيسان 2015.

وحققت الأسهم الأوروبية مكاسب قوية هذا الأسبوع بفضل تفاؤل متنام حيال هدنة في حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين. لكن بعد دقائق من الإغلاق، نقل تقرير لرويترز عن مصادر قولها إن اتفاق المرحلة-1 قد يتأجل حتى ديسمبر كانون الأول.

وقالت سيمونا جامباريني، خبيرة الأسواق لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، ”جميع الأخبار الجيدة بخصوص التجارة محسوبة بدرجة كبيرة في الأسعار أيضا، فإذا ثبت خطأ الشائعات ستكون احتمالات عدم التراجع أكبر بكثير في حقيقة الأمر.“