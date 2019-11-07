وزيرة الاستثمار تبحث مع سفراء القارة السمراء لدى مصر ترتيبات منتدى «إفريقيا 2019»

التقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سفراء 26 دولة إفريقية لدى مصر، في إطار الترتيبات لعقد منتدى "إفريقيا 2019"، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري، في العاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، بحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمات رجال الأعمال من مختلف الدول الإفريقية، ونحو 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة ومن جميع أنحاء العالم؛ بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.

وناقش الاجتماع، ترتيبات عقد المنتدى وبرنامجه وورش العمل التي ستُعقد على هامش المنتدى، وكل الأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة بحضور ومشاركة رؤساء الدول والحكومات والوزراء من إفريقيا.

وأكدت الوزيرة أهمية هذا المنتدى في الترويج للفرص الاستثمارية في قارة إفريقيا، حيث سيتم خلال المنتدى الإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة، بالإضافة إلى إتاحة الفرص أمام قادة القارة ورجال الأعمال لبحث اتفاقيات جديدة، موضحة أن إقامة المنتدى هذا العام في العاصمة الإدارية الجديدة من أجل الترويج للفرص الاستثمارية في العاصمة، وتعريف القادة الأفارقة بتجربة مصر في تطوير البنية الأساسية.

وذكرت الوزيرة أن مصر كرئيس حالي للاتحاد الإفريقي، تقوم بدورها لدعم التنمية في القارة، وتأكدت من مشاركة كل المؤسسات الدولية في المنتدى، مشيرة إلى أن جلسات المنتدى ستتناول موضوعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي في إفريقيا وريادة الأعمال وتمكين المرأة والاستثمار في رأس المال البشري، كما أن من سيقوم بإدارة جلسات المنتدى إعلاميين عالميين متخصصين في الشؤون الاقتصادية والإفريقية.

وتابعت الوزيرة أن كل الدول الإفريقية ستكون ممثلة في قائمة المتحدثين، سواء عبر الكلمات الافتتاحية للرؤساء أو المشاركة في جلسات المؤتمر، لضمان مشاركة التجارب الناجحة لدول القارة، وعرض البرامج الإصلاحية والفرص الاستثمارية في كل دولة، وإتاحة الفرصة للجميع لجذب فرص الاستثمارات، مع التغطية الإعلامية العالمية التي سيشهدها المنتدى.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم توفير شاشات لوفد كل دولة لعرض الإنجازات والخطط وفرص الاستثمار، كما تم التعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإقامة معرض "صُنع في إفريقيا" قبل منتدى إفريقيا 2019 بيومين، مشيرة إلى أن مصر ترحب بعرض منتجات كل دول إفريقيا في هذا المعرض، ما يُمهد لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية هذا العام.

وأعرب السفراء الأفارقة لدى مصر عن حرص بلادهم على المشاركة بقوة في هذا المنتدى؛ نظرًا لأهميته في الترويج للفرص الاستثمارية في إفريقيا أمام المؤسسات الدولية والمستثمرين من كل أنحاء العالم، مشيدين بقيام وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الخارجية في تسهيل كل الأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالمنتدى، مؤكدين أن التواصل المباشر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي يضمن نجاح المنتدى ويحقق المصلحة المشتركة لدول القارة في جذب الاستثمارات.