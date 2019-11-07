توفي الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، فجر اليوم، عن عمر يناهز الـ35 عاما، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية، حسبما أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ«الشروق».

وكان هيثم قد ولد في 4 أبريل عام 1984 بالقاهرة، وهو نجل النجم الراحل أحمد زكي، والفنانة هالة فؤاد التي توفيت أيضا بنفس عمره.

بدء هيثم حياته المهنية كممثل في عام 2006، باستكمال ما تبقى من مشاهد والده بفيلم «حليم»، والذي كان من بطولته، ثم قدم في العام التالي فيلم «البلياتشو» كأول بطولة مطلقة له، ولم يلقى نجاحا وقتها ليتوقف بعد ذلك عن التمثيل.

عاد هيثم بعد 3 سنوات إلى العمل الفني، حيث شارك بمسلسل «الجماعة» في 2010، وبعد ذلك فكر هيثم في اتخاذ طريق مختلف، حيث قرر المشاركة في العديد من الأعمال، التي تنتمي إلى نوعية البطولة الجماعية، وحتى التي يكون مشاركا بها في أدوار ثانوية، ومنها فيلم «كف القمر»، ومسلسل «السبع وصايا».

كما شارك هيثم في العديد من الأعمال الناجحة منها مسلسل «دوران شبرا» الذي حصل عنه على جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، ومسلسل «كلبش 2» الذي يعد نقلة كبيرة له في حياته المهنية على حد وصفه، بالإضافة إلى فيلم «الكنز»، وآخر أعماله مسلسل «علامة استفهام».