وزير الدفاع الأمريكي يقوم بجولة آسيوية الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الوزير مارك إسبر سيبدأ جولة آسيوية اعتبارا من 13 نوفمبر الجاري تشمل كلا من كوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وفيتنام.

وأضافت الوزارة أن إسبر سيحضر في كوريا الجنوبية الاجتماع الاستشاري الأمني ​​الـ 51 الأمريكي ـ الكوري الجنوبي ، حيث سيلتقي بنظيره وكبار المسؤولين لمناقشة التحالف وإعادة تأكيد التزام واشنطن بتعزيز التعاون الدفاعي لمعالجة القضايا ذات الأهمية المشتركة فيما يخص أمن واستقرار شبه الكورية ومنطقة المحيط الهادئ الهندية.

ومن المقرر أن يشارك إسبر في تايلاند في اجتماع وزراء دفاع الآسيان بهدف التعاون بين مؤسسات الدفاع في الدول المشاركة ومناقشة كبار القادة حول قضايا الدفاع الإقليمي ، كما سيلتقي في الفلبين بنظيره الفلبيني لتعزيز الأمني ​​الإقليمي وسيقوم بوضع إكليل من الزهور في العاصمة الفلبينية مانيلا على أرواح الجنود الأمريكيين الذين سقطوا في أداء واجباتهم العسكرية هناك ، وفي فيتنام ، سيلتقي الوزير الأمريكي بنظيره وبالقادة الرئيسيين الآخرين لمناقشة البيئة الأمنية الإقليمية وسبل تعزيز العلاقة الدفاعية .