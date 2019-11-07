البدري عن أزمة لاعبي بيراميدز: اتخذنا القرار المناسب

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أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أن قرار استبعاد لاعبي بيراميدز من قائمة الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر، جاء من أجل تصحيح الأوضاع.

وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وليبيريا الودية التي انتهت بفوز الفراعنة (1-0):" لن ادخل في تفاصيل كثيرة، ولكن في أوقات «لازم تعمل الصح»".

وأضاف:"حاولت أن أصحح الأوضاع، وأشكر مجلس إدارة بيراميدز على وعيهم".

وواصل:"هذا القرار كان قرار مرحلة وعند إنتهاء المرحلة تنتهى كل شئ، وأشكر لاعبي بيراميدز على رغبتهم الشديدة في الانضمام للمنتخب".

وكانت قد نشبت أزمة بين بيراميدز ومسئولي اتحاد الكرة حيث رفض النادي إرسال لاعبيه إلى معسكر المنتخب متمسكا باللوائح الدولية ورفض انضمام لاعيبه إلى قبل المعسكر الرسمي بـ 72 ساعة، ليقرر حسام البدري عدم ضم لاعبي بيراميدز لمعسكر مباراتي كينيا وجزر القمر.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر القادمين.