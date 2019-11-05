انتهاء أزمة «كوبري» لاعب الأهلي لنجم الزمالك في كرة السلة

انتهت أزمة "كوبري" مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دور الـ16 لكرة السلة التي فاز فيها الأحمر بنتيجة 92-80، وشهد اللقاء مشادة واشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد واقعة الكوبري.

وأكد إيهاب أمين، لاعب الأهلي عبر برنامج "ملعب أون"، عبر فضائية "أون سبورت" أنه لم يكن يقصد استفزاز لاعبي الزمالك، وأن تصرفه عفوي ويحدث في ملاعب الـNBA، والدوري الأوروبي، وأنه فعل ذلك لكي يمر بالكرة.

وقدم لاعب الأهلى اعتذاره على الهواء لـ مصطفى مشعل لاعب الزمالك، قائلًا "متزعلش منى وحقك عليا"، وقبل مشعل لاعب الزمالك اعتذار نظيره بالأهلي، قائلًا "الموضوع انتهى بالنسبة ليا".

وقال لاعب الزمالك إن "تصرف أمين عادي، لكن توقيته خاطئ، خاصة أنه قبل انتهاء المباراة بعشر ثوانٍ، والفارق كان أكثر من 10 نقاط لصالح الأهلي، وأن هذا التصرف جعل لاعبي الفريق الأبيض يشعرون بأنه يستهزئ بهم".

وأضاف "مشعل"، أن لاعبي الأهلي تواصلوا معاه بعد المباراة لمصالحته، كما تبادل اللاعبان المزاح على الهواء بعد الصلح الذي تم بينهما.

وتصالح طرفا الأزمة إيهاب أمين لاعب الأهلي، ومصطفى مشعل لاعب الزمالك على الهواء عبر البرنامج