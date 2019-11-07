مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية يناقش الضمانات الإيرانية للحد من الانتشار النووي

عقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة تقرير المدير العام المؤقت كرونيل فيروتا بشأن المسائل المتصلة بالضمانات في إيران فيما يخص الحد من الانتشار النووي.

وأشارت مصادر في الوكالة إلى أن المدير العام قدَّم إلى المجلس تقريرًا حول مسألتين متصلتين بالضمانات حول الاتفاق المتعلق بمعاهدة عدم الانتشار والبروتوكول الإضافي في إيران.

يضم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 35 عضوًا يتولون إدارة شؤون الوكالة، كما يضم المؤتمر العام 171 دولة هي الدول الأعضاء في الوكالة، وقد تم مؤخرًا انتخاب سفير الأرجنتين رافائيل جروسي مديرًا عامًا للوكالة اعتبارًا من الشهر المقبل.