أردوغان تحدث هاتفيا مع ترامب ويزور واشنطن الأسبوع المقبل

قال مسؤولون أتراك إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء وأن الزعيمين أكدا مجددا على أنهما سيجتمعان بواشنطن في 13 نوفمبر تشرين الثاني بناء على دعوة من ترامب.

وكان ثلاثة مسؤولين أتراك قالوا هذا الأسبوع إن أردوغان قد يلغي زيارته احتجاجا على اعتراف مجلس النواب الأمريكي بالقتل الجماعي للأرمن قبل قرن على أنه إبادة جماعية وسعيه لفرض عقوبات على تركيا.



غير أن مسؤولين قالوا يوم الأربعاء إن الزيارة ستمضي قدما وإن الزعيمين تبادلا في الاتصال وجهات النظر بشأن القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأفادت مصادر تركية بأن ترامب وأردوغان تجمعهما علاقة قوية على الرغم من غضب الكونجرس من هجوم أنقرة في سوريا وشرائها منظومة دفاع صاروخي روسية، وعلى الرغم أيضا من تصريحات الرئيس الأمريكي‭‭‭ ‬‬‬ضد تركيا.

وقد يتبين أن العلاقات الشخصية حاسمة في ظل شراء تركيا، العضو بحلف شمال الأطلسي، منظومة صواريخ (إس-400) الروسية للدفاع الجوي، وهو إجراء يعاقب عليه القانون الأمريكي.

واستبعدت الولايات المتحدة تركيا بالفعل من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة الذي تشارك في إنتاجه والتي تعد في الوقت نفسه أحد زبائنه. ومهد الهجوم الذي شنته ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا في التاسع من أكتوبر تشرين الأول الطريق أمام مزيد من الإجراءات الانتقامية الأمريكية.