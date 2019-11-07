بومبيو يستهل زيارته لألمانيا بتفقد أحوال الجنود الأمريكيين جنوبي البلاد

استهل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو زيارته الرسمية في ألمانيا، بزيارة الجنود الأمريكيين في مدينة جرافنفور بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، والتي تعد ساحة تدريب للقوات الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، وصل إلى مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا مساء أمس الأربعاء، واستقبله السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل.

وبعد مباحثات مع أعضاء الجيش في جرافنفور ومدينة فيلزك المجاورة لها، سوف يواصل الوزير الأمريكي السفر إلى قرية مودلارويت التي يبلغ عدد سكانها 50 شخصا تقريبا، وكانت تضم قديما الحدود الداخلية الألمانية التي تم تأمينها جزئيا بالمدينة من خلال سور إبان فترة تقسيم ألمانيا، لذا كان يطلق على هذه القرية اسم "برلين الصغيرة".

ويشمل جدول زيارة بومبيو في مدينة جرافنفور، حضور تدريب للقوات العسكرية الأمريكية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي والذي شغل أيضا في الماضي منصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) كان جنديا خلال شبابه في ثمانينات القرن الماضي في ألمانيا، وعمل قائدا لوحدة مدرعات بالقرب من مدينة بارويت.

يشار إلى أنه لا يزال هناك 35 ألف جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا حاليا، من بينهم نحو 10 آلاف جندي في موقعي جرافنفور وفيلزك بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، بحسب البيانات الأمريكية.

ويعتزم بومبيو أيضا لقاء نظيره الألماني هايكو ماس في مدينة هاله، حيث من المقرر أن يزور المعبد الذي تعرض لهجوم هناك الشهر الماضي.