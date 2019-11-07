مركز التنمية المحلية ينظم الدورة الثانية لأساسيات التحول الرقمي

ينظم مركز التنمية المحلية، بسقارة خلال الأسبوع المقبل، الدورة الثانية لأساسيات التحول الرقمي للعاملين بالمحليات حتى يتواكب أدائهم مع مسار، واتجاه الدولة نحو التحول التكنولوجى، كما ينظم المركز حقيبة تدريبية جديدة لتنمية مهارات المتميزين والعاملين بمكاتب برنامج التنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) في جميع المحافظات.

وتستمر دورة اللغة الانجليزية التي بدأت الأسبوع الحالي للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 175 متدربا من جميع المحافظات، بالإضافة إلى دورة تنمية مهارات مديري إدارات التدريب بالمحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم في مجالات عملهم، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المحافظات للمواطنين، علاوة على تشديده على أهمية رفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.

وأكد أن ملف تدريب العاملين بالوزارة والمحليات يأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وتحسين الخدمات والقضاء على الفساد بالمحليات.

وفي السياق ذاته، احتفل مركز التنمية المحلية بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هذا الأسبوع، هى دورات تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية وإدارات الإشغالات والمحلات ودورة إدارة الفعاليات بمايتضمنه من إدارة الاجتماعات وورش العمل النقاشية، بالإضافة إلى مجموعات إ دارة الأزمات وجلسات المحاكاة، والتجهيز والتوثيق والمخصصة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم، واستفادة من هذه الدورات 166 متدربا من جميع المحافظات.