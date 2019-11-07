العراق: قطع خدمة الإنترنت بعد 3 ساعات من إعادتها في بغداد

قطعت الحكومة العراقية مرة أخرى خدمة الإنترنت بعد ثلاث ساعات فقط من عودة الخدمة في العاصمة العراقية (بغداد).

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية العراقية (نينا) اليوم الخميس- في نبأ عاجل - دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يُذكر أن الحكومة العراقية قد أعادت، في وقت سابق اليوم، خدمة الإنترنت بشكل كامل بعد يومين على قطعها مساء الاثنين الماضي من أجل عرقلة التواصل بين المحتجين.

وذكرت وزارة الاتصالات أن قرار إيقاف الخدمة غير صادر منها وإنما جاء بتوجيه من جهات عليا لم تسمها، حيث أن هذه المرة تعد الثانية التي تنقطع فيها خدمة الإنترنت بالعراق مع بدء الاحتجاجات منذ مطلع الشهر الماضي.