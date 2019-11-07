وزير الخارجية الأمريكي يصل لايبتسيج ويلتقي نظيره الألماني

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا بعد ظهر اليوم الخميس في إطار زيارته الرسمية لألمانيا.

والتقى الوزير الأمريكي بنظيره الألماني هايكو ماس لإجراء مباحثات في مبنى البلدية التاريخي العريق بالمدينة.

ويتضمن جدول جولة بومبيو في مدينة لايبتسيج، زيارة كنيسة نيكولاي الشهيرة بالمدينة بصفتها موقعا مهما للثورة السلمية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية) قبل ثلاثين عاما.

ويعتزم الوزير الأمريكي التوجه إلى مدينة هاله في المساء، حيث من المقرر أن يزور المعبد اليهودي الذي تعرض لهجوم هناك الشهر الماضي.

وكان بومبيو استهل زيارته الرسمية في ألمانيا صباح اليوم بزيارة الجنود الأمريكيين في مدينة جرافنفور بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، والتي تعد ساحة تدريب للقوات الأمريكية.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا مساء أمس الأربعاء، واستقبله السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل.

وبعد مباحثات مع أعضاء الجيش في جرافنفور ومدينة فيلزك المجاورة لها، توجه الوزير الأمريكي إلى قرية مودلارويت التي يبلغ عدد سكانها 50 شخصا تقريبا، وكانت تضم قديما الحدود الداخلية الألمانية التي تم تأمينها جزئيا بالمدينة من خلال سور إبان فترة تقسيم ألمانيا، لذا كان يطلق على هذه القرية اسم "برلين الصغيرة".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، والذي شغل أيضا في الماضي منصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) كان جنديا خلال شبابه في ثمانينات القرن الماضي في ألمانيا، وعمل قائدا لوحدة مدرعات بالقرب من مدينة بارويت.

يشار إلى أنه لا يزال هناك 35 ألف جندي أمريكي متمركزين في ألمانيا حاليا، من بينهم نحو 10 آلاف جندي في موقعي جرافنفور وفيلزك بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، بحسب البيانات الأمريكية.