أحمد السقا ناعيا هيثم أحمد زكي: كنت أجدع وأطيب الناس

نعى الفنان أحمد السقا، الفنان هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 35 عاما؛ داخل منزله بمدينة الشيخ زايد؛ إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقال السقا، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس: "البقاء لله، ربنا يرحمك يا هيثم ويسامحك ويغفر لك، كنت أجدع وأطيب الناس، أدعوله بالرحمة".



وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان الراحل بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها.

وأكد الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين في تصريحات لـ«الشروق»، وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس.

هيثم هو ابن الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وهو من مواليد يوم 4 أبريل 1984.

بدأ الفنان الراحل مشواره الفني عام 2006 عندما قام باستكمال ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات، قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل "الجماعة"، ويشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والدراما، مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر، وفي 2018 كان أحد ابطال مسلسل "كلبش 2"، ليكون أخر أعماله في الدراما التلفزيونية، فيما يمثل فيلم "الكنز 2" أخر الأعمال السينمائية له.