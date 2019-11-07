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اتهام تلميذة في حادث طعن مدرسة بأستراليا

تعبيرية
تعبيرية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 7:26 م | آخر تحديث : الخميس 7 نوفمبر 2019 - 7:26 م

تم توجيه اتهام لفتاة "11 عاما"، بحيازة مدية (شفرة حادة)، وإصابة مدرسة بعد أن تعرضت المدرسة للطعن في مدرسة ابتدائية في أستراليا.

وذكر بيان لشرطة ولاية كوينزلاند أنه تم نقل المدرسة "56 عاما" للمستشفى بعد إصابتها بجرح لا يمثل خطرا على حياتها بعد أن تم استدعاء الشرطة للمدرسة عقب ورود أنباء بأن طالبة قد طعنتها.

وأضاف البيان انه تم رصد فتاة تبلغ من العمر 11 عاما فى فناء المدرس وهى مسلحة بمدية ووجه لها ضباط الشرطة عدة تحذيرات قبل أن يتم إلقاء القبض عليها.

وقد تم في وقت لاحق اتهام لفتاة بإصابة شخص وحيازة مدية في مكان عام أو في المدرسة والتهديد بالعنف.

وقالت الشرطة أنه من المقرر أن تمثل الفتاة أمام محكمة الأحداث في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

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