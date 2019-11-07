ماكرون: حلف شمال الأطلسي في حالة موت سريري

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعيش حاليا حالة من الموت السريري، مرجعا ذلك إلى انحسار الدور الأمريكي بالحلف إلى جانب سلوك تركيا العضو في "الناتو".

وأضاف ماكرون - في مقابلة مع مجلة (ذي إيكونوميست) الأسبوعية نشرت في عددها اليوم الخميس- "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية لحلف شمال الأطلسي"، داعيا من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية.

وكان الرئيس الفرنسي قد وصف - في وقت سابق - التدخل العسكري التركي في سوريا بـ"الحماقة" و"الاحتلال".. مؤكدا أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي بلندن في ديسمبر المقبل لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد القوات الكردية، مشيرا إلى أن تركيا ستكون المسئولة في حال نهوض تنظيم داعش الإرهابي من جديد.

يذكر أن ألمانيا وهولندا وفرنسا أعلنت - الشهر الماضي - تعليق كل مبيعات السلاح إلى تركيا، وحذرت أنقرة من أن هجومها على شمال سوريا يهدد الأمن الأوروبي.

وندد الاتحاد الأوروبي، الذي لا تزال تركيا تسعى للانضمام لعضويته، بالضربات التركية على الأكراد في شمال شرقي سوريا.

فيما استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، أكتوبر الماضي، سفير تركيا في باريس إثر العملية العسكرية التي بدأتها أنقرة على الأكراد في شمال سوريا.