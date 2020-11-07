وزير الخارجية الألماني: نتطلع للعمل مع الحكومة الأمريكية الجديدة

هنأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس، بعد فوزهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ماس، خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت: «من الجيد أن هناك أرقامًا واضحة أخيرًا، نحن نتطلع إلى العمل مع الحكومة الأمريكية القادمة، ونريد أن نستثمر في تعاوننا من أجل بداية جديدة عبر الأطلسي».

Gut, dass es endlich klare Zahlen gibt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung. Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal. #Election2020 #Election2020results — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 7, 2020

وأعلنت جريدة «جارديان» ومجموعة من وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بعد فوزه بأصوات المجمع الانتخابي لولاية بنسلفانيا، البالغ عددها 20 صوتًا.

وصوت الأمريكيون، الثلاثاء، في انتخابات الرئاسة 2020، والتي يتنافس فيها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويخوض الجمهوري ترامب الانتخابات بصحبة مايك بنس نائبا له، بينما يخوض الديمقراطي جو بايدن الانتخابات بصحبة كامالا هاريس نائبة له، والتي لو فازت بالمنصب سيكون حدثا تاريخيا كونها أول امرأة في تاريخ أمريكا تشغل منصب نائب الرئيس.

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